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Два комсомольчанина сгорели в угнанном «Лексусе»
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Два комсомольчанина сгорели в угнанном «Лексусе» 

Хабаровский край сегодня 6 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Резонансное ДТП случилось сегодня утром на мосту через Амур в Комсомольске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Очевидцы сообщают в соцсетях, что около пяти утра «Лексус», уходя от полицейской погони, врезался в грузовик «Митсубиши Фусо». В результате внедорожник сгорел полностью, у грузовика выгорел кузов. Движение через мост было перекрыто, скопилось большая пробка. Водитель грузовика получил травмы, два человека, находившиеся в «Лексусе», погибли. По имеющейся информация, внедорожник находился в угоне.
Видео: instagram.com/dtp.kms
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