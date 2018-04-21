Две погони со стрельбой и бешеная «семерка» на Профсоюзной: дорожные видео недели

На минувшей неделе сотрудникам ДПС пришлось дважды применять табельное оружие, чтобы остановить лихих нарушителей. О задержании пьяной компании, угнавшей грузовик, и о водителе квадроцикла мы вам уже рассказывали, а теперь предлагаем посмотреть кадры, снятые сотрудниками ГИБДД на месте.

Погоня со стрельбой за угнанным грузовиком

Виляющий по дороге грузовик сотрудники ДПС заметили ночью 16 апреля на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Полицейские по громкоговорителю несколько раз потребовали, чтобы водитель МАЗа немедленно остановился у обочины. Мужчина эти просьбы проигнорировал и продолжил свой путь. Правда, уехать далеко лихачу не удалось.

— Чтобы грузовик с неадекватным водителем не попал в черту города, автоиспекторам пришлось применить табельное оружие. У деревни Тюнёво капитан полиции сделал предупредительный выстрел и шесть — по колёсам большегруза. После этого автомобиль с двумя пробитыми колёсами проехал ещё 10 километров и лишь потом остановился. Водитель самосвала попытался скрыться, но был задержан на месте. В кабине МАЗа находились ещё двое молодых мужчин. По предварительным данным, все трое были в нетрезвом состоянии, — рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Пьяные друзья угнали грузовик

Уголовное дело за угон грузовика в итоге возбудили в отношении двоих задержанных друзей — 1996 и 1988 годов рождения, третий нетрезвый товарищ оказался свидетелем.

— Оба фигуранта ранее уже были судимы, один из них находился в розыске. Задержанные рассказали, что проникли в грузовик через незакрытые двери и воспользовались ключами, оставленными в замке зажигания, — рассказала 72.ru Мария Новопашина , пресс-секретарь городской полиции.

Погоня за водителем квадроцикла

В среду, 18 апреля, на 8 километре трассы Тюмень — Криводанова инспекторы заметили квадроцикл, который ехал без номеров. Сотрудники ДПС потребовали водителя квадроцикла остановиться, но тот помчался дальше. Началась погоня, в ходе которой преследуемый неоднократно нарушал Правила дорожного движения. Он выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации.

Две погони со стрельбой2_2018-04-20 За рулем четырехколесного транспорта находился 27-летний житель Тюмени. Водительского удостоверения он при себе не имел. С квадрациклом тоже оказалось не все в порядке, его сняли с регистрационного учета три года назад.

За неповиновение законному требованию сотрудников ДПС об остановке водителя, неоднократно нарушившего ПДД, Тюменский районный суд оштрафовал на 1000 рублей.

Потоп в Комарово

В понедельник, 16 апреля, на улице Созидателей в ЖК «Комарово» талые воды затопили проезжую часть и придомовую территорию многоэтажных домов. Первые автобусы пытались объезжать затопленный участок дороги по дворам, но это не помогла. Вода затекала в салон общественного транспорта, легковые автомобили глохли на ходу.

Вода затекает в автобусы

Справиться с потопом администрации Тюменского района и сотрудникам МЧС удалось только к вечеру понедельника.

ДТП с двумя грузовиками

В четверг, 19 апреля, под Тюменью столкнулись два КАМАЗа. В результате аварии, которая произошла на 13 километре дороги Тюмень — Боровский — Богандинский, образовалась серьезная пробка.

— В результате ДТП травму получил один из водителей 1963 года рождения. У него открытый перелом лодыжки и шок, — прокомментировала Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Две погони со стрельбой3_2018-04-20 Бешеная «семерка»

Читатели 72.ru прислали в редакцию видео, запечатлевшее отечественную легковушку, виляющую из стороны в сторону на улице Профсоюзной. Водитель «семерки» неоднократно создавал аварийные ситуации и только чудом не стал виновником ДТП.

Две погони со стрельбой4_2018-04-20 Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).