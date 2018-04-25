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В Красноярске из-за дорожных ремонтов изменится схемы движения транспорта
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В Красноярске из-за дорожных ремонтов изменится схемы движения транспорта 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Улица Гайдашовка будет полностью перекрыта для проезда на участке под путепроводом. С 1 по 11 мая там будут выставлены бетонные блоки и дорожные знаки. Автомобилисты смогут использовать разворот в районе «Мерседес-центра» на ул. 9 мая. Если это перекрытие будет вызывать серьезные заторы, то следующие участки улицы, скорее всего, будут ремонтировать по ½ проезжей части.
Улица Парижской коммуны будет перекрыта для проведения работ на участке от ул. Марковского до ул. Ленина с 29 апреля до 8 мая. Заезд жителей домов во дворы будет обеспечен. А ул. Декабристов уже с 10 мая перейдет в односторонний режим на участке от ул. Бограда до ул. Дубровинского.
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