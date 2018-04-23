В Красноярске с мая изменится схема движения нескольких городских автобусов 

С 1 мая, сообщили в мэрии Красноярска, изменятся маршруты городских автобусов. Некоторые будут вообще упразднены, поскольку не пользуются популярностью, другие скорректированы.
Так, автобус № 52 будет ездить по ул. Калинина, кроме того, маршрут продляется с Предмостной площади до ЛДК.
Маршрут автобуса № 87 продляется до Мясокомбината. При этом маршрут пройдет не через Ветлужанку, а по улицам Тотмина и Высотной, далее в сторону Северного и Солнечного по привычной схеме.
Автобус № 36 (железнодорожная больница — ЛДК) через центр города пойдет не по улице Маркса, а по проспекту Мира.
Автобус маршрута № 55, поселок Водников — железнодорожный вокзал, будет двигаться не по Щорса, а по Павлова.
Автобус № 65 (ДК Кировский — мкрн. Северный) с ул. Вавилова через ул. Затонскую будет выезжать на пр. им. газеты «Красноярский рабочий». Вместо автобусов среднего класса на этом маршруте будут работать втобусы большого класса, количество выходов на линию увеличивается на 2 единицы.
Маршрут № 88 СФУ — Спортзал пойдет не через центр города, а по ул. Караульной.
Напомним также, что с перевозчиками, обслуживающими маршруты: № 76, 79, 84, 89, договоры были расторгнуты из-за многочисленных нарушений с их стороны. Нынешние перевозчики прекращают работать на этих маршрутах с мая, а чтобы заключить контракты с новыми, нужно время — необходимо провести торги.
«Маршрутная сеть города Красноярска разработана НИИ автомобильного транспорта и внедрена в 2008 году. На протяжении последних лет в городе произошло значительное изменение спроса на пассажирские перевозки. Красноярцы стали предпочитать ездить на личных автомобилях, машин стало намного больше, поэтому улично-дорожная сеть Красноярска не справляется с таким большим количеством транспорта. Это привело к пробкам, из-за которых скорость передвижения автобусов значительно снизилась, что привело к увеличению времени поездки пассажиров. Кроме того, существующая планировка улично-дорожной сети города привела к дублированию маршрутов городских автобусов в центральной части и на основных магистралях города. Это негативно сказалось и на качестве пассажирских перевозок, безопасности и на экологии», — рассказал руководитель департамента транспорта администрации Красноярска Дмитрий Петров.