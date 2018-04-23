В Красноярске с мая изменится схема движения нескольких городских автобусов

С 1 мая, сообщили в мэрии Красноярска, изменятся маршруты городских автобусов. Некоторые будут вообще упразднены, поскольку не пользуются популярностью, другие скорректированы.

Так, автобус № 52 будет ездить по ул. Калинина, кроме того, маршрут продляется с Предмостной площади до ЛДК.

Маршрут автобуса № 87 продляется до Мясокомбината. При этом маршрут пройдет не через Ветлужанку, а по улицам Тотмина и Высотной, далее в сторону Северного и Солнечного по привычной схеме.

Автобус № 36 (железнодорожная больница — ЛДК) через центр города пойдет не по улице Маркса, а по проспекту Мира.

Автобус маршрута № 55, поселок Водников — железнодорожный вокзал, будет двигаться не по Щорса, а по Павлова.

Автобус № 65 (ДК Кировский — мкрн. Северный) с ул. Вавилова через ул. Затонскую будет выезжать на пр. им. газеты «Красноярский рабочий». Вместо автобусов среднего класса на этом маршруте будут работать втобусы большого класса, количество выходов на линию увеличивается на 2 единицы.

Маршрут № 88 СФУ — Спортзал пойдет не через центр города, а по ул. Караульной.

Напомним также, что с перевозчиками, обслуживающими маршруты: № 76, 79, 84, 89, договоры были расторгнуты из-за многочисленных нарушений с их стороны. Нынешние перевозчики прекращают работать на этих маршрутах с мая, а чтобы заключить контракты с новыми, нужно время — необходимо провести торги.