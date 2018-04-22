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В Перми иномарка сбила школьника
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В Перми иномарка сбила школьника 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В результате 11-летний мальчик получил серьёзные травмы.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 21 апреля около 14.30 часов в Мотовилихинском районе.
«По улице Лядовская двигался автомобиль Volkswagen Touareg под управлением жительницы посёлка Сылва 1981 года рождения. У дома № 127 она допустила наезд на пешехода 2007 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы головы и перелом бедра, его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, школьник переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в краевом ГУ МВД.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливают все обстоятельства происшествия.
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