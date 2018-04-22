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Грузовик с химикатами загорелся после ДТП в Китае
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Грузовик с химикатами загорелся после ДТП в Китае 

Газета.Ru 2 часа назад
Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП близ города Тяньшуй в китайской провинции Ганьсу. Утром 21 апреля там столкнулись два грузовика, сообщает телеканал «360».
Водитель фуры с сахарным песком не справился с управлением и влетел в грузовик, с пятисернистым фосфором, который в итоге загорелся прямо на трассе.
Виновник аварии скончался на месте, а вот шофер загоревшегося автомобиля выжил и был доставлен в ближайшую больницу.
Потушить полыхающий грузовик удалось только спустя несколько часов. Отмечается, что в настоящее время едкий запах химикатов по-прежнему ощущается на достаточно далеком расстоянии от места аварии.
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