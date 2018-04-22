Грузовик с химикатами загорелся после ДТП в Китае

Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП близ города Тяньшуй в китайской провинции Ганьсу. Утром 21 апреля там столкнулись два грузовика, сообщает телеканал «360».

Водитель фуры с сахарным песком не справился с управлением и влетел в грузовик, с пятисернистым фосфором, который в итоге загорелся прямо на трассе.

Виновник аварии скончался на месте, а вот шофер загоревшегося автомобиля выжил и был доставлен в ближайшую больницу.

Потушить полыхающий грузовик удалось только спустя несколько часов. Отмечается, что в настоящее время едкий запах химикатов по-прежнему ощущается на достаточно далеком расстоянии от места аварии.