На трассе в Китае после ДТП загорелся грузовик с химикатами

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости . Грузовик, перевозивший химические вещества, загорелся на трассе близ города Тяньшуй в китайской провинции Ганьсу в результате ДТП, инцидент привел к гибели одного человека, еще один пострадал, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел утром в субботу в 03.35 по местному времени (в пятницу 22.35 мск) на отрезке «Хуэйтянь» скоростной трассы, когда водитель грузовика, перевозившего сахарный песок, не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в следовавший впереди по той же полосе грузовой автомобиль с пятисернистым фосфором. В результате столкновения грузовик с химикатами загорелся.

Водитель грузовика с сахаром погиб на месте, водитель загоревшегося транспортного средства получил травмы и был направлен в близлежащую больницу. Телеканал демонстрирует видео с места аварии, снятое очевидцами на камеру смартфона, видно, что пожар был очень сильный, в воздух поднимаются плотные клубы дыма.

По данным телеканала, огонь был потушен около 08.00 (03.00 мск), но в 10.30 по местному времени (05.30 мск) пожарные все еще продолжали работать на месте аварии. Отмечается, что едкий запах химикатов ощущается на достаточно далеком расстоянии от места аварии.