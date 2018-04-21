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На «Орловской Ниве» фургон травмировал птичника
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На «Орловской Ниве» фургон травмировал птичника 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области трудовая инспекция завершила расследование несчастного случая на производстве.
По информации пресс-службы ведомства, на одном из предприятий АО «Агропромышленный комплекс „Орловская Нива“ Урицкого района был травмирован слесарь-оператор птичника.
В пресс-службе трудинспекции пояснили, что мужчина получил травму, когда фургон подвёз к птичнику партию цыплят. Транспортное средство двигалось задом. Слесарь открыл двери и стал регулировать движение машины. Фургон занесло, когда до дверей оставался всего метр.
Мужчина попытался проскочить в дверь, но ему помешал сугроб. Рама фургона прижала слесаря к стене птичника. Работники оказали ему первую помощь и вызвали медиков, которые доставили пострадавшего в больницу. Травма была квалифицирована как тяжёлая.
По результатам проверки юридическое лицо за нарушение трудового законодательства было привлечено к административной ответственности.
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