Смертельная авария в Башкирии: «шестерка» протаранила «Ниву»

Утром в Калтасинском районе на пятом километре дороги село Краснохолмский — Нефтекамск столкнулись две легковушки.

Как рассказали дорожные полицейские, 67-летний житель Башкирии за рулём ВАЗ-2106 в зоне действия дорожного знака «обгон запрещён» выехал на встречку и въехал в «Ладу-Нива».

— В результате происшествия водитель «шестерки» скончался на месте, его 78-летняя пассажирка госпитализирована, также из салона «Нивы» доставлена в больницу 63-летняя пассажирка Калтасинского района, — пояснили в республиканском ГИБДД

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.