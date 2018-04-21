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Смертельная авария в Башкирии: «шестерка» протаранила «Ниву»
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Смертельная авария в Башкирии: «шестерка» протаранила «Ниву» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Утром в Калтасинском районе на пятом километре дороги село Краснохолмский — Нефтекамск столкнулись две легковушки.
Как рассказали дорожные полицейские, 67-летний житель Башкирии за рулём ВАЗ-2106 в зоне действия дорожного знака «обгон запрещён» выехал на встречку и въехал в «Ладу-Нива».
— В результате происшествия водитель «шестерки» скончался на месте, его 78-летняя пассажирка госпитализирована, также из салона «Нивы» доставлена в больницу 63-летняя пассажирка Калтасинского района, — пояснили в республиканском ГИБДД.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.
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