BMW вдребезги: лихач поплатился за шашки на дороге

На опубликованных кадрах видно, как лихач сначала подрезает внедорожник, по-хамски перестраиваясь в левый ряд, а потом уезжает вперед, продолжая «играть в шашки». Водитель внедорожника припустил за ним и, возможно, это сыграло роковую роль: владелец BMW , слишком ускорившись, теряет управление и врезается в маршрутку, ехавшую в крайнем левом ряду.

Удар вышел очень сильным: маршрутку с силой швырнуло в отбойник, и авто получило тяжелые повреждения. Впрочем, не меньше пострадал и BMW. Остается надеяться, что в Газели не было пассажиров.

Многие пользователи сети, как ни странно, стали осуждать в этой ситуации водителей внедорожника и Газели, которые якобы слишком медленно ехали в левом ряду.