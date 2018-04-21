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BMW вдребезги: лихач поплатился за шашки на дороге
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BMW вдребезги: лихач поплатился за шашки на дороге 

Авторамблер 19 минут назад
Фото: Авторамблер
На опубликованных кадрах видно, как лихач сначала подрезает внедорожник, по-хамски перестраиваясь в левый ряд, а потом уезжает вперед, продолжая «играть в шашки». Водитель внедорожника припустил за ним и, возможно, это сыграло роковую роль: владелец BMW, слишком ускорившись, теряет управление и врезается в маршрутку, ехавшую в крайнем левом ряду.
Удар вышел очень сильным: маршрутку с силой швырнуло в отбойник, и авто получило тяжелые повреждения. Впрочем, не меньше пострадал и BMW. Остается надеяться, что в Газели не было пассажиров.
Многие пользователи сети, как ни странно, стали осуждать в этой ситуации водителей внедорожника и Газели, которые якобы слишком медленно ехали в левом ряду.
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