В мегаполисе произошла автоавария с участием троллейбуса и внедорожника

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и внедорожника. Об этом сообщает группа «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».

Столкновение произошло минувшим вечером, в минувшую пятницу, 20 апреля. На улице Трикотажной неподалеку от дома №64 троллейбус столкнулся с японским внедорожником. Оба участника дорожного движения следовали по улице Авиастроителей со стороны улицы 25 лет Октября в сторону улицы Трикотажной.

Toyota Prado ехала во втором ряду, а тем временем троллейбус — в крайнем правом. В 18.15 по местному времени водитель иномарки решил повернуть направо во дворы, при этом, в тот момент со двора выезжал другой автомобиль.

В итоге водитель внедорожника совершил резкую остановку, из-за чего он столкнулся с троллейбусом.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.