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В мегаполисе произошла автоавария с участием троллейбуса и внедорожника
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В мегаполисе произошла автоавария с участием троллейбуса и внедорожника 

АиФ-Новосибирск 14 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и внедорожника. Об этом сообщает группа «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».
Столкновение произошло минувшим вечером, в минувшую пятницу, 20 апреля. На улице Трикотажной неподалеку от дома №64 троллейбус столкнулся с японским внедорожником. Оба участника дорожного движения следовали по улице Авиастроителей со стороны улицы 25 лет Октября в сторону улицы Трикотажной.
Toyota Prado ехала во втором ряду, а тем временем троллейбус — в крайнем правом. В 18.15 по местному времени водитель иномарки решил повернуть направо во дворы, при этом, в тот момент со двора выезжал другой автомобиль.
В итоге водитель внедорожника совершил резкую остановку, из-за чего он столкнулся с троллейбусом.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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