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Водитель «шестёрки», пролетев на запрещающий знак, погиб на встречке в Башк
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Водитель «шестёрки», пролетев на запрещающий знак, погиб на встречке в Башк 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. «Утром 20 апреля в Калтасинском районе на 5 км автодороги с. Краснохолмский — г. Нефтекамск 67-летний местный житель за рулём ВАЗ-2106 проигнорировав дорожный знак „обгон запрещён“, выехал на полосу встречного движения, — сообщил главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов. — От лобового столкновения с »Ладой Нива" водитель «шестерки» скончался на месте ДТП. Его 78-летняя пассажирка и 63-летняя пассажирка отечественного внедорожника с травмами госпитализированы". За сутки 20 апреля на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.
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