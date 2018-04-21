Водитель «шестёрки», пролетев на запрещающий знак, погиб на встречке в Башк 

Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. «Утром 20 апреля в Калтасинском районе на 5 км автодороги с. Краснохолмский — г. Нефтекамск 67-летний местный житель за рулём ВАЗ-2106 проигнорировав дорожный знак „обгон запрещён“, выехал на полосу встречного движения, — сообщил главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов. — От лобового столкновения с »Ладой Нива" водитель «шестерки» скончался на месте ДТП. Его 78-летняя пассажирка и 63-летняя пассажирка отечественного внедорожника с травмами госпитализированы". За сутки 20 апреля на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.