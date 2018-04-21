Безопасности много не бывает. Автопроизводители продолжают разрабатывать подушки безопасности

Казалось бы, современные машины буквально напичканы всевозможными защитными элементами, призванными защитить пассажиров и водителя в случае дорожного происшествия.

Но видимо совершенству нет предела. И вот компания ZF разрабатывает т.н. центральную подушку.

Суть работы данного защитного механизма сводится к тому, что в случае бокового удара о транспортное средство или другую преграду, из заднего сидения выстрелит защитная подушка и не позволит пассажирам заднего ряда столкнуться друг с другом.

В направление защиты людей внутри салона авто уже имеется разработок великое множество. А вот что касательно людей снаружи: пешеходов и велосипедистов, то тут пока что огромное поле для деятельности.

Была одна разработка от шведских автомобилестроителей на автомодели Volvo V40. Там подушка выстреливала из-под капота. Но серийного применения данный защитный механизм так и не получил.

Какими будут защитные подушки в беспилотном транспорте, пока еще вопрос открытый.