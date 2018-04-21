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Десятки волгоградских водителей вечер пятницы провели в компании инспекторов ДПС
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Десятки волгоградских водителей вечер пятницы провели в компании инспекторов ДПС 

v1.ru 35 минут назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда вчера, 20 апреля, вечером прошел рейд областной ГАИ. Инспекторы на оживленной дороге всего за полтора часа остановили почти полсотни машин с тонированными стеклами.
— Во время рейда было выявлено больше сорока тонированных машин среднего класса и премиальных, — рассказали V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Только за вчерашний день некоторые водители дважды были оштрафованы за тонировку. Многие, чтобы ездить с затемненными стеклами, идут на разные ухищрения. Кто-то использует съемную тонировку, шторки, а кто-то даже двойные стекла — одно прозрачное, второе тонированное.
По словам инспекторов, попадались и такие водители, которые пытались проехать незамеченными, опустив боковые стекла.
— Пропускаемость светового потока лобового, передних и задних боковых стекол должна быть не меньше 70%, — напоминают в областной ГАИ. — Допустимо затенение верхней части ветрового стекла, шириной не больше 14 см. В отношении водителей, которые не захотели на месте расставаться с тонировкой, составлены административные материалы, выданы предписания на устранение нарушений. На исполнение требования дается 10 дней. Если требование не исполнено, регистрация машины может быть прекращена, а водитель может быть арестован на 15 суток.
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