Под Красноярском задержали пьяную женщину с ребенком в машине

В Емельяновском районе инспекторы ДПС задержали за рулём пьяную женщину, которая везла в машине маленького ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Автомобиль Mitsubishi с 33-летней женщиной за рулем остановили накануне ночью на автодороге «Емельяново — Частоостровское». Женщина направлялась в Красноярск. На переднем пассажирском сидении находилась её 3-летняя дочь без специального автокресла. «Трубочка» показала состояние опьянения — в выдыхаемом воздухе было 0,81 мг/л, в то время как допустимо 0,16 мг/л.

Нарушительницу задержали за нарушение правил перевозки детей и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Женщине грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Информация о произошедшем отправлена в комиссию по делам несовершеннолетних.