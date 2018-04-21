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Под Красноярском задержали пьяную женщину с ребенком в машине
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Под Красноярском задержали пьяную женщину с ребенком в машине 

АиФ Красноярск 27 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Емельяновском районе инспекторы ДПС задержали за рулём пьяную женщину, которая везла в машине маленького ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Автомобиль Mitsubishi с 33-летней женщиной за рулем остановили накануне ночью на автодороге «Емельяново — Частоостровское». Женщина направлялась в Красноярск. На переднем пассажирском сидении находилась её 3-летняя дочь без специального автокресла. «Трубочка» показала состояние опьянения — в выдыхаемом воздухе было 0,81 мг/л, в то время как допустимо 0,16 мг/л.
Нарушительницу задержали за нарушение правил перевозки детей и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Женщине грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Информация о произошедшем отправлена в комиссию по делам несовершеннолетних.
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