В результате ДТП в пров. Ганьсу воспламенился грузовик, перевозивший химикаты

Ланьчжоу, 21 апреля / Синьхуа / — Утром субботы в 3:55 на расположенном на территории города Тяньшуй /пров. Ганьсу, Северо-Западный Китай/ участке скоростного шоссе G7011, соединяющего хубэйский город Шиянь с городом Тяньшуй в пров. Ганьсу, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, перевозившего химикат пентасульфид фосфора.

В результате ДТП транспортное средство воспламенилось, что привело к гибели одного человека, еще один был ранен. Об этом сообщили в ряде ведомств провинции Ганьсу.

По состоянию на 10:30 субботы, отряд пожарников всеми силами продолжал операцию по ликвидации последствий происшествия.

По информации противопожарной службы, пентасульфид фосфора представляет собой желтое твердое вещество, которое при контакте с водой распадается на фосфорную кислоту и сероводород. -0-