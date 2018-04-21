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В результате ДТП в пров. Ганьсу воспламенился грузовик, перевозивший химикаты
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В результате ДТП в пров. Ганьсу воспламенился грузовик, перевозивший химикаты 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Ланьчжоу, 21 апреля /Синьхуа/ — Утром субботы в 3:55 на расположенном на территории города Тяньшуй /пров. Ганьсу, Северо-Западный Китай/ участке скоростного шоссе G7011, соединяющего хубэйский город Шиянь с городом Тяньшуй в пров. Ганьсу, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, перевозившего химикат пентасульфид фосфора.
В результате ДТП транспортное средство воспламенилось, что привело к гибели одного человека, еще один был ранен. Об этом сообщили в ряде ведомств провинции Ганьсу.
По состоянию на 10:30 субботы, отряд пожарников всеми силами продолжал операцию по ликвидации последствий происшествия.
По информации противопожарной службы, пентасульфид фосфора представляет собой желтое твердое вещество, которое при контакте с водой распадается на фосфорную кислоту и сероводород. -0-
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