Полицейские нашли вандала, раскрошившего плитку в ливенском парке

Сотрудники ОГИБДД МВД России «Ливенский» установили гражданина, проехавшего на автомобиле по тротуару городского парка, сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения о его личности не раскрываются. Тем не менее, полицейские заявляют о наложении на мужчину штрафа. Кроме того, гражданин выразил желание возместить нанесенный ущерб.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ВАЗ-2112 уверенно проследовал в парк 17 апреля в 20:23. Он проехал от входа до стелы. В результате действий водителя была повреждена плитка, которую в рамках благоустройства укладывает «Монтажстрой». Работы пришлось на некоторое время приостановить, пока оценивали ущерб и фиксировали разрушения.