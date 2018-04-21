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Полицейские нашли вандала, раскрошившего плитку в ливенском парке
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Полицейские нашли вандала, раскрошившего плитку в ливенском парке 

РИА 57 13 минут назад
Фото: РИА 57
Сотрудники ОГИБДД МВД России «Ливенский» установили гражданина, проехавшего на автомобиле по тротуару городского парка, сообщает пресс-служба ведомства.
Сведения о его личности не раскрываются. Тем не менее, полицейские заявляют о наложении на мужчину штрафа. Кроме того, гражданин выразил желание возместить нанесенный ущерб.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ВАЗ-2112 уверенно проследовал в парк 17 апреля в 20:23. Он проехал от входа до стелы. В результате действий водителя была повреждена плитка, которую в рамках благоустройства укладывает «Монтажстрой». Работы пришлось на некоторое время приостановить, пока оценивали ущерб и фиксировали разрушения.
Сообщение Полицейские нашли вандала, раскрошившего плитку в ливенском парке появились сначала на РИА 57.
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