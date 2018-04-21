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В Тольятти врачи «скорой» спасали женщину, упавшую с девятого этажа
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В Тольятти врачи «скорой» спасали женщину, упавшую с девятого этажа 

Волга Ньюс 1 час назад
В пятницу, 20 апреля, около шести часов вечера, по предварительным данным, с девятого этажа дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавшая предположительно, получила различные телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и находилась в травматического состоянии шока. Для нее была вызвана «скорая».
Прибывшие врачи тольяттинской службы «03» оказали женщине помощь на месте и делая все возможное, чтобы спасти ей жизнь, увезли ее в лечебное учреждение.
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