Полицейские привлекли к ответственности нетрезвого отца 10-летнего ребенка во Владивостоке

В полицию поступило сообщение от жителя Владивостока о том, что в районе остановки «33-й км» стоит пьяный мужчина, а рядом с ним ребенок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Известно, что 33-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гулял с 10-летним сыном. Во время прогулки он привлек внимание прохожих.

В отношении отца составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения.