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Полицейские привлекли к ответственности нетрезвого отца 10-летнего ребенка во Владивостоке
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Полицейские привлекли к ответственности нетрезвого отца 10-летнего ребенка во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В полицию поступило сообщение от жителя Владивостока о том, что в районе остановки «33-й км» стоит пьяный мужчина, а рядом с ним ребенок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Известно, что 33-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гулял с 10-летним сыном. Во время прогулки он привлек внимание прохожих.
В отношении отца составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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