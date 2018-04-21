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Везучий кот уцелел после длительной поездки в подвеске машины в Приморье
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Везучий кот уцелел после длительной поездки в подвеске машины в Приморье 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры спасения кота-путешественника, забравшегося в подвеску автомобиля и преодолевшего около 130 километров по трассе в Приморье.
Владелец машины рассказал местным СМИ, что он и его спутники выехали из города Арсеньева в Приморском крае. В какой-то момент они уменьшили громкость музыки, игравшей в салоне, и с удивлением услышали мяуканье.
Остановившись, она обнаружили кота — для извлечения перепачканного и испуганного животного пришлось снимать колесо.
Известно, что пушистый пассажир не пострадал, отделавшись царапиной на ухе.
О дальнейшей судьбе кота пока не сообщается.
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