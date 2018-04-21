Везучий кот уцелел после длительной поездки в подвеске машины в Приморье

В сети размещены кадры спасения кота-путешественника, забравшегося в подвеску автомобиля и преодолевшего около 130 километров по трассе в Приморье.

Владелец машины рассказал местным СМИ, что он и его спутники выехали из города Арсеньева в Приморском крае. В какой-то момент они уменьшили громкость музыки, игравшей в салоне, и с удивлением услышали мяуканье.

Остановившись, она обнаружили кота — для извлечения перепачканного и испуганного животного пришлось снимать колесо.

Известно, что пушистый пассажир не пострадал, отделавшись царапиной на ухе.

О дальнейшей судьбе кота пока не сообщается.