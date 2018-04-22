Верховный суд вступился за водителя, ехавшего без ремня безопасности 

Автолюбитель, которого оштрафовали за непристегнутый ремень, дошел до Верховного суда РФ.
Полицейским, остановившим его, автомобилист пытался объяснить, что ремень неисправен, починить его самостоятельно не получилось, поэтому сейчас он направляется в автомастерскую. Однако стражи порядка все равно выписали штраф. Водитель обратился сначала в районный, затем в областной суд, но там его версия не показалась убедительной. И только Верховный суд встал на его сторону отменив наказание. В высшей инстанции разъяснили, что ехать с непристегнутым ремнем разрешается при условии, что тот сломан, и водитель направляется в автосервис для его починки. Неисправность ремня безопасности не относится к тем дефектам, при которых управлять автомобилем невозможно. Водителю разрешается следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.