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В ДТП на Лядовском тракте пострадала женщина-водитель
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В ДТП на Лядовском тракте пострадала женщина-водитель 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Утром на Лядовском тракте произошло две аварии, в одной из них пострадала женщина.
Очевидцы сообщили, что на участке столкнулись четыре легковых автомобиля. В ГУВД по Пермскому краю уточнили, что на этой территории произошло две аварии. В одной из них пострадал человек. В 9.00 часов по ул. Лядовская двигался автомобиль Chevrolet. За рулём находился 38-летний мужчина. По предварительным данным, напротив дома № 145 он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада», которым управляла 38-летняя женщина. Она получила травмы. Её доставили в больницу.
Недалеко от этого места произошла ещё одна авария, где также столкнулись два автомобиля, но в этом ДТП никто не пострадал.
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