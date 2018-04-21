В ДТП на Лядовском тракте пострадала женщина-водитель

Утром на Лядовском тракте произошло две аварии, в одной из них пострадала женщина.

Очевидцы сообщили, что на участке столкнулись четыре легковых автомобиля. В ГУВД по Пермскому краю уточнили, что на этой территории произошло две аварии. В одной из них пострадал человек. В 9.00 часов по ул. Лядовская двигался автомобиль Chevrolet . За рулём находился 38-летний мужчина. По предварительным данным, напротив дома № 145 он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем « Лада », которым управляла 38-летняя женщина. Она получила травмы. Её доставили в больницу.

Недалеко от этого места произошла ещё одна авария, где также столкнулись два автомобиля, но в этом ДТП никто не пострадал.