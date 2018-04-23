Ещё
24 апреля в центре Екатеринбурге перекроют движение
Далее:
Читайте также:
Ещё

24 апреля в центре Екатеринбурге перекроют движение 

The Village 33 минуты назад
В ночь с 24 на 25 апреля движение в центре Екатеринбурга перекроют для репетиции Парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города. Движение будет закрыто с 20:00 до 04:00 по улицам Ленина (от Луначарского до Репина), Репина (от Ленина до Малышева), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев). Пешеходы не смогут перейти с одной стороны проспекта Ленина на другую, желающим придется обходить стороной. Отмечается, что на репетиции будут только пешие отряды, а танки выйдут на репетицию 27 апреля, 3 мая и 7 мая. Источник: пресс-служба Администрации Екатеринбурга
Это неполный текст новости
The Village: последние новости
Провал грунта на Новом Арбате парализовал движение транспорта Мэрия Москвы назвала неточными данные «Яндекса» о 10-балльных пробках Водительские права собираются продлевать автоматически
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение