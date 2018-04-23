24 апреля в центре Екатеринбурге перекроют движение 

В ночь с 24 на 25 апреля движение в центре Екатеринбурга перекроют для репетиции Парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города. Движение будет закрыто с 20:00 до 04:00 по улицам Ленина (от Луначарского до Репина), Репина (от Ленина до Малышева), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев). Пешеходы не смогут перейти с одной стороны проспекта Ленина на другую, желающим придется обходить стороной. Отмечается, что на репетиции будут только пешие отряды, а танки выйдут на репетицию 27 апреля, 3 мая и 7 мая. Источник: пресс-служба Администрации Екатеринбурга
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