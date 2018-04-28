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Фото: В Екатеринбурге прошла ночная репетиция Парада с техникой
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Фото: В Екатеринбурге прошла ночная репетиция Парада с техникой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Первая совместная репетиция уральского Парада Победы состоялась накануне ночью на Площади 1905 года в Екатеринбурге.
По центру мегаполиса парадным строем прошли более 2,2 тысячи человек. Музыкальное сопровождение парада обеспечил сводный оркестр штаба Центрального военного округа.
Особое внимание горожан было приковано к колонне военной техники — в общей сложности по главным улицам прошло более 80 ее единиц.
"Впервые уральцам и гостям города показали армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», УАЗ «Патриот»-пикап, бронеавтомобили «Тайфун-К» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ2, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Также в репетиции были задействованы ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ».
Генеральная репетиция Парада состоится 7 мая.
Между тем  Несколькими днями ранее по центру Екатеринбурга прошли колонны военных. Тренировке не помешали ни минусовая температура, ни сильный снегопад. В ней приняли участие около 1,5 тысяч человек — рота барабанщиков суворовского училища, рота Почетного караула, коробка военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений и так далее.
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