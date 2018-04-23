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Футбольного коллапса не будет: улицы Екатеринбурга закроют на пару часов
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Футбольного коллапса не будет: улицы Екатеринбурга закроют на пару часов 

Уралинформбюро 32 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
6 мая в уральской столице с 17.00 до 19.00 будут перекрыты участки Репина и Татищева, прилегающие к стадиону. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе мэрии.
В этот день на поле «Екатеринбург Арены» футбольный клуб «Урал» сыграет с пермским «Амкаром». Это будет последний тестовый матч перед Чемпионатом мира-2018.
Также в этот день будет ограничено движение транспорта по Ключевской (от Токарей до Крылова) и изменится схема следования трамваев по Татищева.
Стоит отметить, что во время предыдущей тестовой игры на поле «Екатеринбург Арены» ("Урал" встречался со "Спартаком") участки Репина (от проспекта Ленина до улицы Мельникова) и Ключевской (от Токарей до Мельникова) были перекрыты на более длительный срок — с 12.00 до 19.00. Также была изменена схема движения автобусов, трамваев и троллейбусов. А улица Татищева (от Репина до Мельникова) была закрыта и на какое-то время после окончания матча.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
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