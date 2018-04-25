График перекрытий: какие улицы Екатеринбурга закроют в майские праздники

На сайте администрации Екатеринбурга опубликовали график перекрытия улиц в праздники. Из-за парада военной техники и проведения легкоатлетических эстафет транспорт не пустят в центр в первые майские дни и непосредственно 9 мая. Рассказываем, какие улицы будут закрыты.

Из-за репетиций парада будут перекрывать проспект Ленина (от Луначарского до Репина), улицу 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина ), улицу Бориса Ельцина (от 8 Марта до Февральской Революции) — с 20:00 27 апреля до 4:00 28 апреля, а также ночью с 3 на 4 и с 7 на 8 мая.

Из-за проведения эстафеты «Весна Победы» не проехать будет по проспекту Ленина (от Луначарского до Московской) 29 апреля с 10:00 до 14:30.

А 2 мая с 10:30 до 12:30 (на время проведения легкоатлетического пробега «Майская гроза») закроют проезд по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина), а также по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

4 мая с 11:30 до 13:30 (на время встречи ветеранов с суворовцами и кадетами) перекроют проезд по площади Кирова (от Мира до Гагарина).

8 мая с 9:30 до 11:00 (на время торжественного возложения венков к памятнику Жукову) не проехать будет по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), по улице Бажова (от Первомайской до Малышева), по улице Кузнечной (от Первомайской до Малышева).

Улицу Пушкина от Малышева до Ленина закроют с 22:00 8 мая до 2:00 10 мая.

Непосредственно в День Победы, 9 мая, будет ещё больше перекрытий.

9 мая с 6:00 до окончания праздничных мероприятий закроют для транспорта проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), улицу 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева), улицу Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), улицу Толмачева (от Ленина до Николая Никонова ), улицу Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина, но туда будут пропускать общественный транспорт, чтобы вывезти всех из центра после праздника).

Сразу в нескольких частях города пройдут легкоатлетические эстафеты, посвящённые Дню Победы. Из-за них с 9:45 до 14:00 не проехать будет по улице Мира (от Первомайской до Малышева), по проспекту Ленина (от Восточной до Мира), по улице Гагарина (от Академической до Малышева).

С 10:00 до 12:00 закроют проезд по улице Грибоедова (от переулка Углового до Торговой), а с 10:00 до 11:30 — по улице Бисертской (от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху).

С 11:00 до 14:00 перекроют проезд по улице Ильича (от площади 1-й Пятилетки до Победы), по улице Победы (от Ильича до 40-летия Октября), по улице 40-летия Октября (от Победы до проспекта Орджоникидзе), по проспекту Орджоникидзе (от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки).

Кроме того, с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий не пустят транспорт по улице 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), по улице Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), по улице Малышева (от Розы Люксембург до Московской), по улице Радищева (от Московской до 8 Марта).

Закрытие движения запланировано и после праздников. Например, 12 мая с 10:00 до 12:00 в центре снова пройдёт легкоатлетическая эстафета, на этот раз бегать будут сотрудники УМВД по Екатеринбургу. Закроют проезд по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина).

20 мая с 10:15 до 14:30 на время проведения второго всероссийского полумарафона «Забег» не проехать будет по проспекту Ленина (от Восточной до Мира), по улице Гагарина (от Блюхера до Малышева), по улице Первомайской (от Гагарина до Мира).

И, наконец, традиционно перекроют улицы, по которым военная техника пройдёт к месту парада и обратно. Многие из них — это район Вторчермета. С 19:00 27 апреля, 3 и 7 мая, а также с 5:00 9 мая автомобилистам и общественному транспорту не проехать будет по улице Окраинной (от Палисадной до Дорожной), по улице Дорожной (от Окраинной до Военной), по улице Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы ), по улице Патриса Лумумбы (от Военной до Московской), по улице Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), по пандусам транспортной развязки на улице Московской, по улице Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), по улице Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по улице Малышева (от Московской до Репина), по улице Попова (от Московской до Репина).

4 мая с 11:30 до 12:00 на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса закроют движение по нечетной стороне улицы Свердлова на участке от Мельковской до Челюскинцев.

Также закроют парковку на площади 1905 года с 21:00 28 апреля до 15:00 29 апреля, 6 мая — с 00:00 и до окончания праздничных мероприятий.

Прохождение военной техники и маршировку колонн на площади 1905 года уже вовсю репетируют ночами. Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь.