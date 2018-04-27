В Екатеринбурге состоится первая совместная репетиция военного парада

По главной площади уральской столицы парадным строем пройдут более 2200 человек.

Первая совместная репетиция военного парада состоится сегодня в Екатеринбурге на площади 1905 года.

По главной площади уральской столицы парадным строем пройдут более 2200 человек. Торжественное шествие откроет рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, затем рота Почетного караула, сводный расчет офицеров управления Центрального военного округа, мотострелки, военные железнодорожники, а также батальон девушек — учащихся Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России . Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный оркестр штаба ЦВО.

Механизированная колонна насчитывает более 80 единиц военной техники. Жители и гости уральской столицы впервые увидят армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», УАЗ «Патриот» (пикап), бронеавтомобили «Тайфун-К» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Также задействованы ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ».