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В параде Победы в Екатеринбурге пройдут 2259 военных и проедут 78 боевых машин
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В параде Победы в Екатеринбурге пройдут 2259 военных и проедут 78 боевых машин 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
На сайте Министерства обороны РФ появились схемы парадов Победы, которые пройдут в разных городах 9 мая. Среди них есть и Екатеринбург. Известно, что в параде будут задействованы 2259 человек и 78 единиц техники — различных боевых машин и танков.
Согласно графику, на площади 1905 года маршем пройдут военнослужащие из сводного военного оркестра, рота барабанщиков и знамённая группа. По очереди промаршируют по брусчатке: рота Почётного караула, сводный батальон «Юнармии», парадные расчёты Екатеринбургского кадетского корпуса, управления ЦВО, сводной женской роты, управления 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, 59-й бригады управления, 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты, 18-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы, 43-й отдельной железнодорожной бригады и военной полиции.
За ними пройдут сводный батальон Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России и парадный расчёт управления ФСИН России. После них — сводный батальон Нацгвардии и замкнут парад военнослужащие из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Напомним, в этом году все ветераны Великой Отечественной войны смогут посмотреть парад с трибун, никаких приглашений не нужно будет показывать. Посмотреть первую в этом году ночную репетицию парада Победы с военной техникой можно здесь. Мы показывали её в прямом эфире. Программа мероприятий на 9 Мая уже готова. Кроме парада в городе запланированы традиционные концерты, а вечером отгремит салют.
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