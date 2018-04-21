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Автобусы пойдут в объезд: в Самаре перекрыли полосу движения на улице Ново-Вокзальной
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Автобусы пойдут в объезд: в Самаре перекрыли полосу движения на улице Ново-Вокзальной 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
В субботу, 21 апреля, в Самаре на улице Ново-Вокзальной начался ремонт дорожного полотна. Специалисты работают на участке от улицы Стара-Загоры до Нагорной. На одной из полос движение перекрыто. — В связи с ремонтными работами изменился маршрут общественного транспорта. Автобус № 38 от кольца на улице Советской Армии поедет по Антонова-Овсеенко и далее по улице Вольской, — рассказали в самарском департаменте транспорта. Автобус № 55 будет поворачивать на Стара-Загору с Ново-Вокзальной и проследует по проспекту Кирова и улице Вольской. В обратном направлении транспорт пойдет по привычному маршруту.
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