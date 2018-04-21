В Слободском районе сотрудники полиции применили оружие для остановки автомобиля: бесправник с пробитым колесом врезался в машину ДПС

В ночь с 20 на 21 апреля сотрудники спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД совместно с общественниками проводили в г. Кирове мероприятия по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.

На трассе Киров — Слободской, в районе поворота на Митино, инспекторы ДПС обратили внимание на двигавшуюся с нарушениями правил дорожного движения автомашину «ВАЗ-2109».

Водитель «девятки» проигнорировал требования инспекторов об остановке и продолжил движение в сторону с. Бобино Слободского района. Преследуя нарушителя, полицейские неоднократно, с использование громкоговорящей связи и спецсигналов, требовали прекратить движение и остановиться.

Однако водитель не подчинялся требованиям сотрудников полиции, создавал угрозу безопасности участникам дорожного движения.

«В этой ситуации наряд ДПС принял решение о применении оружия. Из табельного пистолета ПМ было произведено 2 предупредительных выстрела в воздух и 6 выстрелов по колесам автомашины. Автомашина получила механические повреждения — было пробито заднее колесо», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В ходе задержания, правонарушитель изменил траекторию движения управляемого им транспортного средства и совершил столкновение со служебной автомашиной ДПС.

Правонарушитель был задержан. Им оказался ранее привлекавшийся за нарушения правил дорожного движения несовершеннолетний 2001 года рождения. Составлены 5 административных протоколов, в том числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции, управление автомашиной без водительского удостоверения и др.

В результате применения табельного оружия и дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения. Проводится проверка.

Фото — infpol.ru