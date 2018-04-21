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На рязанском бездорожье застряла машина скорой помощи с пациентом
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На рязанском бездорожье застряла машина скорой помощи с пациентом 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
19 апреля в селе Желанное Шацкого района в переулке между улицами Плетнева и Инорка застряла машина скорой помощи, сообщается в группе «Шацк». В этот момент врачи везли пожилую женщину в больницу.
«Местные жители смогли через два часа вытащить машину, так как глава администрации Желанновского сельского поселения отказалась, сославшись на то, что у нее нет техники», — говорится в сообщении.
Как пишет автор поста, на протяжении многих лет местные жители не могут добиться от администрации ремонта этой дороги. Хотя в июле 2017 года дорожный грейдер снял верхний слой почвы. Состояние дороги после этого ухудшилось, а две ямы засыпали щебнем.
«Хочу отметить, что по улице Инорка проживает на постоянной основе десять семей, среди них четыре пожилых женщин, возраст которых превышает 80 лет. Люди не могут даже купить хлеб, так как с 4 апреля хлебовоз не ездит на эту улицу», — говорится в сообщении.
Фото и видео застрявшей машины скорой помощи в Шацком районе
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