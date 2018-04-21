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Два автомобилиста погибли при столкновении «ВАЗов» в Воронежской области
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Два автомобилиста погибли при столкновении «ВАЗов» в Воронежской области 

Вести Воронеж 23 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Авария случилась в Борисоглебском районе. Под Борисоглебском в ДТП погибли два человека. Авария произошла на 7 км автодороги «Третьяки-Губари-Тюковка» 20 апреля в 20:25, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. По данным полиции, 41-летний водитель «ВАЗ-21063» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21060». За рулём автомобиля был 71-летний пенсионер из Борисоглебского района. Удар при столкновении оказался такой силы, что оба автомобилиста скончались от травм на месте происшествия. По факту аварии полицейские проводят процессуальную проверку.
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