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Облава на маршрутки оставила без «заказных» микроавтобусов юг Волгограда
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Облава на маршрутки оставила без «заказных» микроавтобусов юг Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Огромные очереди собираются сегодня на остановках общественного транспорта в Кировском и Красноармейском районах Волгограда. Автобусы и маршрутные такси не вмещали с утра всех желающих уехать в центр.
— Это просто ужас какой-то. Сегодня с утра сорок минут простояла на остановке у колледжа имени Вернадского и не могла попасть в 95-й автобус, — рассказала V1.ru волгоградка Альмира Бабаева. — 15С вообще сегодня ни одной не видела. В результате опоздала на работу и то ехала практически всю дорогу на одной ноге и неприлично зажатая со всех сторон какими-то совершенно незнакомыми мне мужчинами.
По словам горожан, особо острый спрос на маршрутки возник сегодня в Бекетовке, где, кроме 15С и автобуса № 95, ко Второй Продольной не спускается ни один транспорт.
— Уже вторую неделю проходят рейды по выявлению нарушений у заказных маршруток, поэтому работать почти невозможно, — рассказал V1.ru один из водителей маршрута 15С. — Несмотря на постоянные рейды и штрафы, которые нам выписывают инспекторы, мы всё-таки выходили на маршрут. Но сегодня ни одна наша маршрутка на линию не вышла. Нам сказали, что сегодняшний рейд направлен именно на «отлов» наших машин. Я видел, что куча народа не может уехать. Вот пусть жалуются властям, может, хоть тогда нас признают официально.
В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что все эти дни в Волгограде проходят плановые рейды по предупреждению и выявлению нарушений среди водителей, в том числе и обслуживающих маршрутные такси. Но целенаправленной охоты на какие-либо определенные транспортные средства не ведется, так как перед законом и правилами дорожного движения равны все его участники.
В ВПАТП 7 и «Волгоградском автобусном парке» сообщили V1.ru, что транспорт ходит согласно расписанию будничного дня и никаких перебоев нет.
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