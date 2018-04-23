Под Волгоградом в ДТП с двумя грузовиками погиб один из водителей

43-летнйи водитель Freightliner Century скончался на месте ДТП после столкновения с «КамАЗом» в Суровикинском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 22 апреля около 00:40. 37-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский» в сторону Ростова-на-Дону. На 150 километре он не выбрал необходимый боковой интервал, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил фуру Freightliner Century.