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Под Волгоградом в ДТП с двумя грузовиками погиб один из водителей
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Под Волгоградом в ДТП с двумя грузовиками погиб один из водителей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
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43-летнйи водитель Freightliner Century скончался на месте ДТП после столкновения с «КамАЗом» в Суровикинском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 22 апреля около 00:40. 37-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский» в сторону Ростова-на-Дону. На 150 километре он не выбрал необходимый боковой интервал, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил фуру Freightliner Century.
АиФ Волгоград: последние новости
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