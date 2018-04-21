В Липецкой области полицейские спасли тонущую в реке женщину

Около четырех часов утра в дежурную часть ОМВД России по Задонскому району поступило сообщение о происшествии на реке Дон. Женщина упала в ледяную воду, и сильным течением ее отнесло к крутому, размытому половодьем противоположному берегу. Самостоятельно выбраться из воды обессилевшая потерпевшая уже не могла.

Ориентируясь в темноте на слабый зов о помощи, полицейские нашли пострадавшую и, используя подручные средства, вытащили ее на берег.

«В результате оперативных и скоординированных действий сотрудников полиции ОМВД России по Задонскому району женщина была спасена», — добавила Ирина Волк.

Уже на следующий день участковый уполномоченный полиции капитан полиции Александр Павлов и полицейский-водитель старшина полиции Игорь Чурсин навестили женщину в больнице. Она сердечно поблагодарила полицейских за свое чудесное спасение.