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В массовом ДТП иномарок в Воронеже пострадали три человека
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В массовом ДТП иномарок в Воронеже пострадали три человека 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
В субботу, 21 апреля в 7:30, на улице Тиханкина столкнулись три иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 30-летний водитель BMW 318 ехал от поселка Репное в сторону Воронежа, когда столкнулся с иномаркой Nissan Tiida под управлением 20-летнего воронежца. От сильного удара BMW отбросило на отбойник, машина опрокинулась на бок и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford, которым управлял 27-летний воронежец.
В массовой аварии пострадали три человека — водители иномарок Ford и BMW, а также пассажир BMW. Им потребовалась госпитализация.
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