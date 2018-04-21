В массовом ДТП иномарок в Воронеже пострадали три человека

В субботу, 21 апреля в 7:30, на улице Тиханкина столкнулись три иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, 30-летний водитель BMW 318 ехал от поселка Репное в сторону Воронежа, когда столкнулся с иномаркой Nissan Tiida под управлением 20-летнего воронежца. От сильного удара BMW отбросило на отбойник, машина опрокинулась на бок и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford, которым управлял 27-летний воронежец.

В массовой аварии пострадали три человека — водители иномарок Ford и BMW, а также пассажир BMW. Им потребовалась госпитализация.