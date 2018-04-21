На трассе в Башкирии легковушка влетела в манипулятор

Сегодня, 21 апреля, днем в Салаватском районе неподалеку от села Татарский Малояз произошла смертельная авария, которая унесла жизнь одного человека.

Как стало известно, легковушка по не установленной пока причине врезалась в манипулятор, который перевозил автомобиль. Фото с места ДТП выложили участники крупного автомобильного сообщества Башкирии — «БашДТП».

— Водитель погиб, спасти его не удалось, — рассказал очевидец аварии.

Также известно, что на данном участке дороги шел ремонт, а сама проезжая часть была вся в ямах.

Что же стало причиной ДТП, установят дорожные полицейские, которые выехали на место ЧП и выясняют все обстоятельства случившегося. После осмотра и экспертиз можно будет с точность сказать, кто нарушил правила и спровоцировал аварию.