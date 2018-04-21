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На трассе в Башкирии легковушка влетела в манипулятор
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На трассе в Башкирии легковушка влетела в манипулятор 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 21 апреля, днем в Салаватском районе неподалеку от села Татарский Малояз произошла смертельная авария, которая унесла жизнь одного человека.
Как стало известно, легковушка по не установленной пока причине врезалась в манипулятор, который перевозил автомобиль. Фото с места ДТП выложили участники крупного автомобильного сообщества Башкирии — «БашДТП».
— Водитель погиб, спасти его не удалось, — рассказал очевидец аварии.
Также известно, что на данном участке дороги шел ремонт, а сама проезжая часть была вся в ямах.
Что же стало причиной ДТП, установят дорожные полицейские, которые выехали на место ЧП и выясняют все обстоятельства случившегося. После осмотра и экспертиз можно будет с точность сказать, кто нарушил правила и спровоцировал аварию.
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