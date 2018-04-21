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В Армавире водитель «семерки» устроил ДТП с двумя иномарками
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В Армавире водитель «семерки» устроил ДТП с двумя иномарками 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В результате аварии пострадали два человека.
В пятницу, 20 апреля, в 8:30 утра на 156-м километре федтрассы «Кавказ» столкнулись ВАЗ-21074, «Опель» и «Митсубиши». По информации начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, Ирины Заватской, 28-летний мужчина за рулем «семерки», совершая маневр поворота налево, не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении автомобилю Opel, под управлением 34-летнего водителя. Получив удар, отечественная легковушка отлетела в сторону на внедорожник Mitsubishi Pajero и перевернулась.
В аварии пострадали водители «семерки» и «Опеля».
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