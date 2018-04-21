В Армавире водитель «семерки» устроил ДТП с двумя иномарками

В аварии пострадали водители «семерки» и «Опеля».

В результате аварии пострадали два человека.

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