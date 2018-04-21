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Пьяная компания устроила дебош и сбила человека в Архангельске. Видео
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Пьяная компания устроила дебош и сбила человека в Архангельске. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Житель Архангельска запечатлел на видео противостояние между группой молодых людей, сотрудниками охранного предприятия и примкнувшими к ним очевидцами — инцидент, попавший в объектив камеры мобильного телефона, произошел вечером в минувшую пятницу, 20 апреля.
По предварительной информации, компания молодежи попыталась устроить дебош в торгово-развлекательном центре. Буянов выставили на улицу, после чего конфликт перешел в новую фазу.
Возмутители спокойствия уселись в автомобиль Nissan Note и решили уехать, однако вызванные сотрудники группы быстрого реагирования частного охранного предприятия попытались им помешать.
Водитель Nissan и его спутники принялись «нарезать круги» по площадке, сломав дверь собственного авто об припаркованную «Газель» и сбив человека.
Им удалось вытолкать из салона охранников и скрыться на поврежденной машине, по дороге потеряв одну из девушек с заднего сиденья, решившую, судя по всему, добровольно расстаться с рисковыми приятелями.
Сообщается, что через некоторое время их задержали сотрудники полиции.
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