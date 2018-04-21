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В Пензенской области водитель попал в больницу после столкновения с лосем
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В Пензенской области водитель попал в больницу после столкновения с лосем 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе Пензенской области. По предварительным данным, в минувшую пятницу, 20 апреля, около 19:20 на 707 километре федеральной трассы М-5 «Урал» автомобиль «Volkswagen Jetta», за рулем которого находился мужчина 1957 года рождения, сбил лося.
В результате столкновения с диким животным водитель иномарки получил телесные повреждения и был доставлен с места аварии в медицинское учреждение, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По данным региональной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки, 20 апреля, в области было зафиксировано 636 нарушений правил дорожного движения. Отмечается, что сразу 61 нарушение — на счету пешеходов. Восемь автомобилистов были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, было оформлено 22 материала ДТП с материальном ущербом (без пострадавших).
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