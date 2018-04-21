Россияне стали покупать подержанные автомобили в 3,5 раза чаще, чем новые

Согласно отчета автоаналитиков «Автостата», в первом квартале текущего года авторынок Российской Федерации разделился на две неравные части. Так 22,4% приходится на покупку новых машин и 77,6% на приобретение хоженых автомобилей.

Т.е. выходит, что российские автолюбители в 3,5 раза чаще приобретают бушные машины.

Безусловно, приведенные цифры — средние по стране. Однако есть регионы, где продажи автомобилей со вторичного рынка доходят почти что до ста процентов.

К примеру взять Еврейский АО. Тут автомобили бу приобретаются в 99 случаях из ста.

Решительно иной показатель в столичном регионе. В Москве покупают новые автомобили 43% автовладельцев. В Санкт-Петербурге, Самарской области и Татарстане соотношение новых автомобилей к подержанным составляет 1:2.

Тут сложно провести четкую градацию по сложившейся ситуации на авторынке РФ. В Дальневосточном регионе сказывается близость Японии. Остальные видимо отражают реальные доходы населения.