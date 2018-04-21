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В ДТП в Башкирии с «Нивой» погиб водитель «ВАЗа», пострадали двое
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В ДТП в Башкирии с «Нивой» погиб водитель «ВАЗа», пострадали двое 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Госавтоинспекция РБ  В Башкирии произошло ДТП в Калтасинском районе на трассе Краснокомский-Нефтекамск, в котором один человек погиб и два пострадали.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, ДТП в Калтасинском районе на 5-ом км автодороги Краснохолмский-Нефтекамск произошло накануне утром. 67-летний водитель на ВАЗ-2106 оказался на встречке в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». На его беду там, по своей полосе, как раз шла «Нива». Автомобили столкнулись.
Пожилой водитель «ВАЗа» получил тяжелейшие травмы и скончался. Его 78-летняя пассажирка была травмирована, ее пришлось госпитализировать. В «Ниве» также есть пострадавшая, это 63-летняя жительница Калтасинского района, ее тоже забрала «скорая помощь».
По статистике за минувший день на дорогах РБ зафиксировано 9 ДТП, в которых 10 человек получили травмы и один погиб.
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