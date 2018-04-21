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Неизвестный на полном ходу протаранил бетонное ограждение в Санкт‐Петербурге
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Неизвестный на полном ходу протаранил бетонное ограждение в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Серьезное ДТП произошло утром в Красносельском районе Северной столицы. Как говорят свидетели происшествия, авария стала итогом любительской автогонки на одной трасс города. Об этом сообщило ИА «Невские Новости» со ссылкой на паблик «ДТП и ЧП | Санкт‐Петербург» в одной из социальных сетей.
Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. Серебристая LADA Priora ехала в сторону Финского залива. Во время движения на большой скорости водитель врезался в бетонный блок, не заметив ограждение. Как видно на опубликованных кадрах, в результате столкновения автомобиль был сильно поврежден. Пострадала и стоявшая рядом иномарка. О состоянии водителя и других пострадавших информации нет.
Накануне в результате ДТП с участием двух иномарок образовалась серьезная пробка в Калининском районе
Санкт-Петербурга
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