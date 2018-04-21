Неизвестный на полном ходу протаранил бетонное ограждение в Санкт‐Петербурге

Серьезное ДТП произошло утром в Красносельском районе Северной столицы. Как говорят свидетели происшествия, авария стала итогом любительской автогонки на одной трасс города. Об этом сообщило ИА «Невские Новости» со ссылкой на паблик «ДТП и ЧП | Санкт‐Петербург» в одной из социальных сетей.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. Серебристая LADA Priora ехала в сторону Финского залива. Во время движения на большой скорости водитель врезался в бетонный блок, не заметив ограждение. Как видно на опубликованных кадрах, в результате столкновения автомобиль был сильно поврежден. Пострадала и стоявшая рядом иномарка. О состоянии водителя и других пострадавших информации нет.

Накануне в результате ДТП с участием двух иномарок образовалась серьезная пробка в Калининском районе

Санкт-Петербурга