Из-за ремонта Ново-Вокзальной в Самаре изменится движение общественного транспорта

Схема движения двух автобусов уже скорректирована. Сегодня, 21 апреля, в областном центре дорожники перекрыли одну из полос движения на Ново-Вокзальной. Речь идет об участке дороги от Стара-Загоры до Нагорной. Там начались срочные ремонтные работы, сообщает департамент транспорта администрации Самары. В связи с этим изменено движение двух автобусов. Так, № 38 будет следовать от кольца на Советской Армии по улице Антонова-Овсеенко, далее выедет на Вольскую, где вернется к своему обычному маршруту. 55 автобус свернет на Стара-Загоре, проедет по проспекту Кирова и через Вольскую вернется на маршрут.

Внимание! Сегодня из-за закрытия одной из полос в связи со срочными ремонтными работами по улице Ново-Вокзальная от Стара-Загоры до Нагорной автобус №38 будет следовать от кольца через улицу Советская Армия, по Антонова-Овсеенко и далее по Вольской, ->

— DepTransporta (@DTransporta) 21 апреля 2018 г.

В обратном направлении общественный транспорт будет ходить по-старому, без изменений. Автомобилистам также рекомендуется выстраивать маршрут заранее, с учетом проводимых ремонтных работ на дорогах.

Фото: pixabay.com