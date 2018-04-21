Житель Белфаста разгромил машину с дорожной камерой и устроил драку с прохожим

Днем в минувший вторник, 17 апреля, житель Белфаста атаковал автомобиль, на котором была установлена камера, контролирующая движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Мужчина забрался на крышу легковушки, повредив ее, разбил лобовое стекло и помял капот.

Не сумев вырвать камеру, он атаковал женщину-водителя, приглядывавшую за работой дорожного комплекса — этот эпизод произошел после окончания съемки, отмечает издание The Irish News.

Через некоторое время дебошир вступил в поединок с прохожим. Последний одержал верх в схватке и сумел обездвижить хулигана, но агрессивный мужчина сумел вырваться и сбежать до приезда полиции.

Как сообщают местные СМИ, попавший на видео инцидент, является вторым нападением на машины с камерами в Белфасте за месяц. Ранее, 20 марта, неизвестный злоумышленник с молотком повредил подобное авто и скрылся с места преступления.