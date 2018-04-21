В Зеленодольском районе поезд насмерть сбил мужчину и 8-летнюю девочку

Пассажирский поезд №23 насмерть сбил 25-летнего мужчину и 8-летнюю девочку в черте поселка Октябрьский Зеленодольского района, на 775 км перегона «Юдино — Васильево».

Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР РФ, ЧП произошло 20 апреля около 7 вечера. Оба пешехода решили пересечь ж/д пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но ему не удалось предотвратить наезд.

Известно, что мужчина, который работал в семье девочки разнорабочим, в тот вечер взял ее с собой в магазин. Следователи уже изучили записи камер видеонаблюдения, изъятых из магазина — видно, как они покупают что-то, а затем идут по дороге в направлении железнодорожных путей. Версию о суициде следователи отвергают — на видео видно, что пара шла в хорошем настроении и общалась. Проверяется информация о том, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки в отношении машиниста поезда будет принято прoцессуальное решение, уточняют в следственном управлении.