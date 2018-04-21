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Пробил двигатель и пронзил салон: свидетели рассказали про жуткое ДТП на Перекопе
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Пробил двигатель и пронзил салон: свидетели рассказали про жуткое ДТП на Перекопе 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Жуткое ДТП произошло сегодня утром в Ярославле на Красном Перекопе. Недалеко от Комсомольской площади на пересечении улиц Носкова и Зеленцовской легковой «Ниссан» буквально наехал на дорожное ограждение.
— Иномарка в буквальном смысле нанизалась на отбойник, — рассказали свидетели происшествия. — Отбойник пробил двигатель под капотом и пронзил салон.
Также очевидцы предполагают, что водитель был нетрезв.
— Он ехал очень лихо и в то же время странно, — говорят люди, которые в момент аварии шли рядом. — Перед тем как иномарка «встретилась» с отбойником, этот «Ниссан» чуть не сбил несколько человек.
В правоохранительных органах же пока не спешат с выводами — точные причины произошедшего сейчас выясняют специалисты Госавтоинспекции.
Водитель иномарки остался жив, но сильно пострадал. С места аварии врачи увезли его в больницу.
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