Пробил двигатель и пронзил салон: свидетели рассказали про жуткое ДТП на Перекопе

Жуткое ДТП произошло сегодня утром в Ярославле на Красном Перекопе. Недалеко от Комсомольской площади на пересечении улиц Носкова и Зеленцовской легковой « Ниссан » буквально наехал на дорожное ограждение.

— Иномарка в буквальном смысле нанизалась на отбойник, — рассказали свидетели происшествия. — Отбойник пробил двигатель под капотом и пронзил салон.

Также очевидцы предполагают, что водитель был нетрезв.

— Он ехал очень лихо и в то же время странно, — говорят люди, которые в момент аварии шли рядом. — Перед тем как иномарка «встретилась» с отбойником, этот «Ниссан» чуть не сбил несколько человек.

правоохранительных органах же пока не спешат с выводами — точные причины произошедшего сейчас выясняют специалисты Госавтоинспекции

Водитель иномарки остался жив, но сильно пострадал. С места аварии врачи увезли его в больницу.