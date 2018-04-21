Семерка петербургских автомоделей, попавшая в ТОП-25 популярности для российских автолюбителей

Согласно статистическим отчетам агентства «Auto-Dealer-СПб», 1-ый квартал этого года отмечен высокой популярностью у российских автолюбителей автомоделей, серийное производство которых происходит в России на промплощадках Санкт-Петербурга.

Наиболее популярна у россиян автомодель Kia Rio. Таких автомобилей в отчетном периоде реализовано 25370 экземпляров.

На автомодели другого корейского автобренда Hyundai Creta решили остановить свой выбор 15764 автолюбителя из России.

Hyundai Solaris — третий в обсуждаемом рейтинге. Его показатели — 14470 экземпляров реализованных машин.

В первом квартале промплощадки автобрендов Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге произвели автомобилей на 7% больше, чем в прошлогодний аналогичный период. Отметим, что около 70% обсуждаемых машин приходится на автобренд Hyundai.