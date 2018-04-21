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Семерка петербургских автомоделей, попавшая в ТОП-25 популярности для российских автолюбителей
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Семерка петербургских автомоделей, попавшая в ТОП-25 популярности для российских автолюбителей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно статистическим отчетам агентства «Auto-Dealer-СПб», 1-ый квартал этого года отмечен высокой популярностью у российских автолюбителей автомоделей, серийное производство которых происходит в России на промплощадках Санкт-Петербурга.
Наиболее популярна у россиян автомодель Kia Rio. Таких автомобилей в отчетном периоде реализовано 25370 экземпляров.
На автомодели другого корейского автобренда Hyundai Creta решили остановить свой выбор 15764 автолюбителя из России.
Hyundai Solaris — третий в обсуждаемом рейтинге. Его показатели — 14470 экземпляров реализованных машин.
В том числе к обсуждаемой семерке примкнули: Toyota RAV4 (6646 экз.), Toyota Camry (6021 экз.), Nissan X-Trail (5255 экз.), а также Nissan Qashqai (4850 экз.).
В первом квартале промплощадки автобрендов Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге произвели автомобилей на 7% больше, чем в прошлогодний аналогичный период. Отметим, что около 70% обсуждаемых машин приходится на автобренд Hyundai.
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Россияне стали покупать подержанные автомобили в 3,5 раза чаще, чем новые Безопасности много не бывает. Автопроизводители продолжают разрабатывать подушки безопасности 999 999 евро за отечественный автомобиль купят в Германии.
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