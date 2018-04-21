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По дороге из Гая водитель Lada Priora протаранил столб
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По дороге из Гая водитель Lada Priora протаранил столб 

ProOren 54 минуты назад
Фото: ProOren
В ДТП под Гаем пострадал 35-летний водитель, сбивший на трассе километровый столб и врезавшийся в опору линии электропередач.
В областном УМВД уточняют, что ДТП произошло накануне, 20 апреля, на первом километре автодороги Гай — поселок Ириклинский. Водитель не смог справиться с управлением и наехал на километровый столбик, стоявший на обочине дороги. В итоге машину занесло в кювет — там она протаранила опору линии электропередач и перевернулась.
Водителя с переломом грудины и вывихом шейного позвонка доставили в ближайшее медучреждение. Сейчас по факту аварии правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
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