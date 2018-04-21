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Маршрутка протаранила световую опору
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Маршрутка протаранила световую опору 

Калуга 24 47 минут назад
Фото: Калуга 24
Около десяти часов утра 21 апреля в Калуге водитель маршрутной «Газели», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в световую опору. ДТП произошло на Московской улице у ее пересечения с улицей Достоевского. Фото пресс-службы Главного управления МЧс России по Калужской области, Как сообщили «Калуге 24» в УГИБДД по Калужской области, пассажиров в маршрутке в этот момент не было. Пострадал 45-летний водитель микроавтобуса. От госпитализации он отказался. Бетонный столб, на котором крепится контактная сеть Управления калужского троллейбуса, после того, как с ним встретилась маршрутка, накренился. Но к сбою в работе троллейбусного маршрута №2 это не привело. Сейчас на месте ДТП работает аварийная бригада УКТ.
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